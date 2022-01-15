Кто кибератаковал Украину?

Украина обвиняет Россию в причастности к массированной кибератаке на государственные сайты страны, которые были парализованы днём ранее. Всего было выведено из строя около 70 сайтов, в частности – украинского МИДа, а также министерства образования и науки. Говорит Виктор Жора из службы спецсвязи и защиты информации Украины:

– Мы все понимаем, что есть какие-то сигналы и какая-то информация, которая ведёт к тем же приёмам, которые использует Российская Федерация... Мы подвергаемся агрессии с их стороны.

ЕС пообещал предоставить Украине экстренную помощь в связи с кибератакой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель мобилизует для этой цели «все свои ресурсы». Ранее он отметил, что в виду отсутствия доказательств не может никого обвинять, но «может догадываться», кто за этим стоит.

– У нас сейчас переломный момент… Евросоюз, безусловно, готов прямо ответить на любую агрессию… Но мы предпочитаем диалог и переговоры.

Вашингтон продолжает заявлять о том, что Россия готовится напасть на Украину. Между тем Москва неоднократно опровергала сообщения о подобных планах.