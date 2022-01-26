США письменно ответили России на предложения по гарантиям безопасности - МИД РФ

Посол США Джон Салливан передал российской стороне ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности, сообщает МИД РФ.

Ранее американский дипломат прибыл в МИД для встречи с заместителем Министра иностранных дел России Александром Грушко. "В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию в среду в 21:00 мск по итогам передачи США ответа России на требования по безопасности.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.