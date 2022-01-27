Политсоветники России и Украины сверили часы по Минским соглашениям

На фоне рекордной эскалации напряженности вокруг Украины дипломаты из Москвы и Киева на встрече в Париже дали старт возрождению переговоров вокруг Минского мирного протокола 2015 года. Совещание в формате "Нормандской четверки" (при посредничестве Германии и Франции) ожидаемо не привело к прорывному результату. Однако дипломаты озвучили главное. "Стороны абсолютно открыто и искренне признали существование разногласий в интерпретации и выполнении Минских соглашений между Россией и Украиной. Есть готовность продолжать работу по сокращению этих разногласий", - отметил украинский политсоветник, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сложность и одновременно откровенный характер состоявшихся в Париже переговоров выделил и глава российской делегации Дмитрий Козак.

Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по интерпретации Минских соглашений, по их реализации, по последовательности выполнения соответствующих действий, Нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии урегулированию конфликта на юго-востоке Украины и в Контактной группе". Дмитрий Козак.

"Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по интерпретации Минских соглашений, по их реализации, по последовательности выполнения соответствующих действий, Нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии урегулированию конфликта на юго-востоке Украины и в Контактной группе", - заявил Козак.

За ходом переговоров наблюдала корреспондент Euronews Галина Полонская. "Переговоры в Нормандском формате между политическими советниками Украины, России, Франции и Германии в Париже продолжались более 8 часов. В итоговой декларации подтверждается, что Минские соглашения являются основой этого формата, подчеркивается поддержка безоговорочного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.В документе выражается приверженность сторон сокращению разногласий и заявлено намерение провести очередную встречу в Берлине через 2 недели".

Тем временем в Москве получен ответ Запада на запрос о гарантиях безопасности. Документ лично привез в МИД американский посол Джон Салливан. Текст письма не разглашается, однако в Вашингтоне не скрывают, что при его составлении опирались на принципы и ценности Североатлантического альянса, в числе которых значится и открытость НАТО для новых членов.