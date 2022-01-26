Как успокоить Москву?

Пока Россия наращивает военное присутствие у украинских границ, а Киев готовится к обороне, аналитики рассуждают о том, что могло бы снизить напряжённость и успокоить Москву. Одним из обсуждаемых средств предотвращения конфликта оказались угрозы международных санкций.

Бывший заместитель помощника генсека НАТО Джейми Ши рассказал в интервью Euronews, что, по его мнению, санкционное давление на Москву может оказаться эффективным средством предотвращения потенциальной агрессии против Украины, если эти меры действительно поддержит Европа:

«Я думаю, самое главное, это то, что Германия соглашается на экономические санкции. Ведь, очевидно, Германия немного торгует с Россией, — и речь не только о газе, и о товарах и технологиях. И если Германия полностью поддержит пакет санкций, очевидно, это окажет гораздо большее влияние на Кремль. К счастью, новый канцлер Олаф Шольц подтвердил, что готов включить в этот процесс трубопровод "Северный поток", столь важный будущий источник доходов для России».

Джейми Ши считает, что свою роль в деэскалации напряжённости на российско-украинской границе должны сыграть новые переговоры «нормандской четвёрки» по ситуации в Донбассе:

«Переговоры, которые президент Макрон проводит в Париже с участием России, Украины и Германии, должны показать Путину: "Окей, мы готовы двигаться дальше по Донбассу. Давайте идти к децентрализации, политическому урегулированию, которое учитывало бы интересы русскоязычного населения в регионе в рамках украинской Конституции".

Путин постоянно жалуется, что этот процесс заморожен. Он недоволен. __Так что, мне кажется, можно показать какое-то движение в этом вопросе, чтобы Путин мог сказать: Хорошо, я добился чего-то, я перезапустил этот процесс, теперь можно перестать бряцать оружием».

По словам Джейми Ши, страны Запада оказались в непростом положении, защищая целостность Украины. С одной стороны, они готовы к решительным действиям. Но вместе с тем, если они направят туда своих военных, это может быть представлено как провокация, как новая угроза со стороны НАТО, и использовано таким образом как повод для эскалации напряжённости.