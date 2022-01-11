Министр: Германия должна быстрее сокращать скорость выбросов CO2

Перед Германией стоит гигантская задача, – заявил во вторник министр экономики и климата страны Роберт Хабек, – в три раза увеличить скорость сокращения выбросов в атмосферу. Только так страна сможет добиться углеродной нейтральности к 2045, отметил политик.

"Если мы продолжим идти той же дорогой, то к 2030 гораздо яснее увидим, насколько далеко мы от наших целей. Мы будем отставать от них на 15%. То есть мы сократим выбросы углекислого газа не на 65%, а только на 50%", – заявил Роберт Хабек.

Благодаря пандемии, в 2020 году Германии удалось снизить выбросы CO2 более чем на 40% относительно уровня 1990 года. Но успех был недолговечным, и вместе с постепенным перезапуском экономики количество выбросов тоже растет.

К концу текущего года Германия собирается закрыть в стране все атомные электростанции, а к 2030-ому полностью отказаться и от угля, заменив его сначала на природный газ, а затем на возобновляемые источники энергии. На сегодня солнечные батареи и ветряные мельницы создают немногим меньше половины немецкой электроэнергии.