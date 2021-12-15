Нидерланды: плюс 35 миллиардов на климат

Нидерланды в ближайшие 10 лет выделят еще 35 миллиардов евро на борьбу с изменением климата. Об этом говорится в опубликованном в среду новом коалиционном соглашении, заключенном четырьмя партиями страны. Девиз документа, который содержит 47 страниц, - "Заботиться друг о друге и смотреть в будущее".

"Цель этого правительства - гарантировать, что в будущем будущие поколения смогут делать выбор в своей личной жизни, и фундамент для этого должен быть заложен уже сейчас", - сказал лидер крупнейшей в Нидерландах Народной партии за свободу и демократию Марк Рютте, который, как ожидается, сохранит за собой пост премьер-министра.

Соглашение предусматривает постепенное увеличение минимального размера оплаты труда на 7,5%, строительство до 100 тысяч квартир и домов ежегодно, а также введение с 2030 года платы за проезд по дорогам. Переговоры о формировании правящей коалиции продолжались рекордные девять месяцев. В ее состав наряду с НПСД вошли партии "Демократы-66", "Христианско-демократический призыв" и "Христианский союз".