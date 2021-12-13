Опасная встреча: белые медведи выходят к людям из-за изменения климата

Увидеть белого медведя на окраине села для жителей чукотского Рыркайпий, расположенного на берегу Ледовитого океана, почти обычное дело. В последние годы животные появляются там каждую зиму в поисках пищи. Обычно охотящиеся на морских животных, обитающих на льдинах, теперь они вынуждены искать пропитание на побережье. Изменение климата в регионе в сторону потепления приводит к позднему формированию ледяного покрова и раннему таянию льда.

“На Чукотке, начиная с 2000 годов, отмечается рост количества медведей. Они заходят в села, иногда до десятка, ищут пропитание. Это связано с изменением климата”, - говорит заместитель начальника управления охраны и использования животного мира Чукотского АО Егор Верещагин.

Потепление вызывает миграцию, и животные оказываются ближе к местам обитания людей. “В осенний период медведи преодолевают маршрут водным путем. В осенние шторма, например, медвежата могут теряться, выходить к людям,” - объяснил Верещагин во время пресс-конференции, посвященной этой проблеме, на прошлой неделе.

Случаи выхода медведей к людям становятся настолько обычными, что все чаще попадают в поле зрения камер. На видео, сделанном волонтерами экологической инициативы “Медвежий патруль”, созданной при поддержке WWF, видно, как медведи прогуливаются на фоне строений и промышленных труб, буквально в нескольких сотнях метров от населенного пункта.

По информации “Медвежьего патруля” в декабре прошлого года в связи с необычно теплой для этого периода погодой, в Рыркайпий забрел 61 медведь. Если бы лед был достаточно крепким, животные уже ушли бы в море для охоты на тюленя или морского зайца, но из-за потепления они не могут этого сделать.

“Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста”, - объясняет в видео руководительница “Медвежьего патруля” Татьяна Миненко.

Опасность и для человека, и для медведя

Белый медведь Айон, изъятый из среды. Виктор Никифоров/WWF России

Встреча человека с белым медведем, как правило доставляет проблемы обеим сторонам, считают экологи. Для того, чтобы помочь животным и защитить людей, группа добровольцев из арктических поселков патрулирует местность, отгоняя взрослых медведей и подбирая отбившихся от мамы малышей. “По вечерам народ сидит дома во избежание встречи с мишками, а добровольцы на снегоходах объезжают поселение”, - объясняет Миненко.

За последние два года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования зафиксировала 13 случаев взаимодействия белых медведей с человеком. В результате три медведя погибли, три были изъяты из среды. В семи случаях люди позволили животным уйти.

Помимо естественной опасности от встречи с диким животным, которое уже не боится людей, возникает проблема выживания самих медведей, а главное - медвежат, которые для нормальной адаптации первые два года жизни должны проводить рядом с матерью. Специалисты также предостерегают от изъятия медведя из среды его обитания.

“Они (медведи - прим.) очень пластичны: обучить по сигналу открывать рот можно за несколько часов. Для медведя научиться взаимодействовать с людьми - не проблема, но совсем другая ситуация с физиологической адаптацией,” - рассказывает Ирина Вощанова, научный сотрудник сектора научных исследований Московского зоопарка.

Белый медведь плескается в воде. WWF России

“Чем старше медведь, тем больше у него сложных навыков выживания в естественной среде. Изымая его, мы помещаем животное в тесную бедную среду, где все его навыки оказываются не эффективны. Иногда психологически медведь не может приспособится никогда”, - поясняет она.

Эксперты считают, что для того, чтобы отвадить медведей от населенных пунктов, необходимо контролировать и ликвидировать свалки и информировать население о технике безопасности при взаимодействии с дикими животными. Люди, живущие в вахтовых поселках должны помнить, что от медведей необходимо держаться подальше: не кормить их и близко не фотографировать.

Главное - не прикармливать

Специалисты давно занимаются поиском решения проблемы белых медведей. Главное, на чем они сходятся - это необходимость отрезать медведей от возможности питаться не природной пищей.

Медвежонок. WWF России

“Самая большая проблема - это прикорм. Подходит медвежонок, его жалко, хочется прикормить, но человеческая пища - это смертный приговор для него. Этот медвежонок будет питаться человеческой пищей, будет расти, будет сильным и будет преследовать человека и просить пищу, а исход в таких ситуациях - отстрел животного”, - объясняет главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова.

Организация считает, что решением этой проблемы может стать создание натуральных кормовых точек с использованием пищи, которую оставляют после себя моржи - другие обитатели региона.

“Недавно нам удалось продержать медвежонка на природной пище: патрульные (из “Медвежьего патруля” - прим.) помогали ему питаться природной пищей, защищали его и спустя несколько месяцев этот медведь ушел и смог самостоятельно охотиться”, - рассказывает Семенова.

У специалистов пока мало информации для того, чтобы дать качественную оценку предприятию, но первые результаты вдохновляют. “Впервые стал вопрос, может быть, таким образом, можно адаптировать к природе значительное количество (медведей - прим.)”, - говорит Семенова.

После проведения эксперимента WWF планирует “выйти на путь создания природных реабилитационных пунктов”. “Это тема для нас новая. Успех ее сейчас пока обсуждается”, - объясняет она.

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