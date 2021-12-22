Где в Европе самый грязный воздух?

Польская клинтек-компания Airly опубликовала рейтинг европейских городов с самыми высоким уровнем загрязнения воздуха. Стартап провел мониторинг городов с населением свыше 500 000 человек.

Если говорить об аэрозольных загрязнениях, антирейтинг возглавили Балканы, а также Румыния: в первой пятёрке: Загреб, Бухарест, Салоники, София и Белград.

Второй критерий, использовавшийся в исследовании, - концентрация в атмосфере оксида азота. География первой пятерки более обширна: Неаполь, Краков, Бухарест, Афины и Париж.

Виктор Варшаловский, основатель и генеральный директор Airly сообщил Euronews : "Мы исследовали все виды загрязнений, начиная с твердых частиц, оксида азота и так далее. Стало ясно, что проблемы с загрязнением воздуха в Восточной и Центральной Европы отличаются от того, что мы наблюдаем в Западной Европе, например, во Франции или Великобритании, где всему виной вредные выхлопы автомобилей. У разных стран разные источники загрязнения, но итог один: атмосферные загрязнения убивает повсеместно".

В исследовании Airly сопоставлялись массивы данных, полученные их собственными датчиками, а также информация государственных станций по контролю за загрязнениями атмосферы. За качеством воздуха в Европе можно следить по интерактивной карте.

Виктор Варшаловский: "Мы также должны задуматься об экономических последствиях, ведь загрязнения воздуха обходятся в 1 процент мирового ВВП, если брать во внимание больничный отпуск сотрудников, затраты на лечение и снижение производительности труда. Сумма ущерба составляет 300 долларов на человека. Это жуткая статистика, важно говорить об этом, и важно начать действовать, чтобы сократить загрязнения воздуха на планете".

Сложнее повлиять на географические особенности. Так расположение некоторых европейских городов между горными склонами усложняет рассеивание загрязняющих частиц.