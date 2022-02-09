Программа ООН по окружающей среде призывает мировое сообщество оказать помощь Киргизии в отказе от сжигания угля. По данным организации, сейчас Бишкек занимает второе место в мире среди городов с наивысшим уровнем загрязнения воздуха.

Мы не можем увидеть загрязнение воздуха, но это не значит, что оно непобедимо. Надо изменить подходы к использованию энергии, перейти на возобновляемые источники, отказаться от ископаемого топлива, в том числе от угля, и инвестировать в новые технологии. Мы должны очистить наш воздух, перейти к менее опасному обогреву для себя, для детей. Бруно Поцци директор европейского бюро Программы ООН по окружающей среде

Правительство Киргизии признаёт серьёзность экологических проблем в стране и намерено сократить использование угля, а также добиться уменьшения объёмов вредных выбросов, — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Киргизии Канат Садыков:

«У нас действует комплексный план мероприятий по обеспечению качественного воздуха в городе Бишкек, Аламудунском и Иссык-Кульском районах. Прежде всего, в этом отношении министерство выстраивает систему экологического мониторинга, чтобы понять, какой фактор больше влияет на загрязнение воздуха в Бишкеке».

Среди первоочередных задач в министерстве экологии упоминают более активное использование гидроэлектростанций вместо ТЭЦ. Активисты настаивают на комплексном подходе к защите окружающей среды, в частности, они призывают отказаться от традиционных свалок и продвигать использование солнечных батарей для отопления.