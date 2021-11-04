Футуристические инновации для сокращения CO₂ в атмосфере

По словам ученых, из земной атмосферы необходимо будет удалить миллиарды тонн углекислого газа, если мы хотим замедлить глобальное потепление.

Что предлагается делать? Сажать деревья или опираться на технический прогресс? Дайте мне 2 минуты, и я всё объясню.

Начнем с технологий. Этот завод словно из научно-фантастического фильма буквально откачивает углекислый газ из атмосферы. Швейцарский стартап Climeworks построил его в Исландии. Данная установка использует возобновляемую геотермическую энергию, углекислый газ закачивается в подземное хранилище, где превращается в твёрдую породу.

Это дорогостоящая инновация. Строительство пилотного завода обошлось в 10 миллионов евро, технические мощности позволяют поглощать 4 000 тонны CO₂ в год. То есть цена составляет 2500 евро за тонну. Это дорого, но у проекта серьезная поддержка со стороны государственных и частных структур. Если объемы производства увеличатся, цена может упасть до 150 евро за тонну.

Многим экологам не нравится промышленная технология по улавливанию CO₂, многие заявляют, что достаточно просто сосредоточиться на посадке деревьев – естественных переработчиков углекислого газа. Но если мы хотим полностью компенсировать вредные выбросы, мы должны высаживать по-настоящему огромное количество деревьев. В среднем одно дерево поглощает тонну углекислого газа, а средний европеец производит от 5 до 7 тонн CO₂ в год. Вам нужно высаживать от 5 до 7 деревьев ежегодно на протяжении всей вашей жизни, чтобы нейтрализовать ваше негативное воздействие на атмосферу.

А хватит ли нам земли для высадки такого количества деревьев? Вряд ли, по крайне мере, если мы все также будем выращивать себе еду.

На самом деле, сторонники идеи устойчивого лесного пользования понимают, что посадку деревьев можно рассматривать в качестве дополнительной меры, когда уже были сделаны усилия по сокращению атмосферных выбросов. Послушаем мнение Диего Флориана из НКО "Лесной попечительский совет Италия" ("FSC ITALIA"): "Когда мы исчерпали все возможности сокращения выбросов и их поддержания на одном уровне – деревья становятся нашими ценными союзниками".

Поэтому человечеству нужны и деревья и новые технологии, а больше всего нам необходимо сократить потребление энергии в промышленности и перейти к чистой энергетике.

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