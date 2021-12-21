"Астанинский процесс" по Сирии: ожидания и первые итоги

В Нур-Султане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии.

Делегация России уже обсудила с коллегами из Ирана и Турции конкретные шаги для соблюдения режима прекращения огня в стране.

Ожидается также, что участники обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. Но прошедший в октябре шестой раунд заседаний показал, но между участниками диалога по-прежнему сохраняются ключевые разногласия.

Никакие внешние силы, крупные страны-доноры, таких как Соединенные Штаты и Европейский союз, не желают участвовать в процессе восстановления путем финансирования, потому что они не хотят предоставлять режиму какие-либо средства поддержки. Так что во многих отношениях ситуация зашла в тупик Крис Дойл директор Caabu (Совет по арабо-британскому взаимопониманию)

Страны - гаранты "астанинского процесса", в составе России, Ирана и Турции не видят альтернативы работе конституционного комитета Сирии и намерены оказывать ему всяческую поддержку.

Комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.