"Астанинский процесс" по Сирии: ожидания и первые итоги

"Астанинский процесс" по Сирии: ожидания и первые итогиКомментарии
В Нур-Султане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии.
Делегация России уже обсудила с коллегами из Ирана и Турции конкретные шаги для соблюдения режима прекращения огня в стране.
Ожидается также, что участники обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. Но прошедший в октябре шестой раунд заседаний показал, но между участниками диалога по-прежнему сохраняются ключевые разногласия.
Страны - гаранты "астанинского процесса", в составе России, Ирана и Турции не видят альтернативы работе конституционного комитета Сирии и намерены оказывать ему всяческую поддержку.
Комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.