Сирийцам не хватает хлеба

Кахва, мать восьмерых детей из сирийского Дайр-эз-Заура, выпекает дома традиционный хлеб танур.

Пшеничный кризис в стране привел к острой нехватке хлеба, который они раньше покупали в государственных пекарнях.

До войны в Сирии был избыток пшеницы, теперь она вынуждена ее импортировать.

В 2020 году в стране удалось собрать лишь около 1 миллиона тонн зерна: это четверть от довоенного производства и треть от нужд местного потребления.

В северо-восточном регионе выращивалось от 50 до 60 % сирийской пшеницы. Этот регион выпал из-под контроля государства во время войны. Различные террористические и вооруженные группы разместили на сельскохозяйственных угодьях примитивные перегонные аппараты. Кроме того, река Евфрат - основной источник воды для сельского хозяйства, а контроль Турции над объемом воды, поступающей на сирийскую территорию приводит к серьезным нарушениям в сельскохозяйственном секторе. Мы импортируем из России пшеницу в достаточном количестве, чтобы покрыть потребности граждан в этой стратегической культуре Омар Абдул Раззак декан сельскохозяйственного факультета Университета Евфрата

Импорт усугубляет истощенную экономику. Поэтому правительство ограничило количество хлеба, которое может купить каждая семья, и вдвое увеличило цены за последний год, в результате чего женщины по всей Сирии снова стали печь хлеб дома.

Мы покупаем хлеб у поставщика. Сегодня упаковка хлеба стоит 500 лир. В ней 14 лепешек. Для семьи этого недостаточно. Иногда в течение дня или двух мы не можем купить хлеб. Дети ложатся спать голодным. Мы получаем пшеницу в качестве помощи от Красного Полумесяца, и мы вернулись к выпеканию танура в электрической духовке. Мы часами ждем, пока включат электричество на пару часов Джамила местная жительница

Согласно данным ООН, 60% сирийцев не хватает продовольствия из-за войны. Страна потеряла почти миллион гектаров пахотных земель.