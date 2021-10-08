Срочная новость
This content is not available in your region

Сирия

Сирийцам не хватает хлеба

Access to the comments Комментарии
 Safaa Sallal
Женщина, несущая хлеб на голове. Дамаск, 2019 год
Женщина, несущая хлеб на голове. Дамаск, 2019 год   -   Авторское право  Hassan Ammar/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Кахва, мать восьмерых детей из сирийского Дайр-эз-Заура, выпекает дома традиционный хлеб танур.

Пшеничный кризис в стране привел к острой нехватке хлеба, который они раньше покупали в государственных пекарнях.

До войны в Сирии был избыток пшеницы, теперь она вынуждена ее импортировать.

В 2020 году в стране удалось собрать лишь около 1 миллиона тонн зерна: это четверть от довоенного производства и треть от нужд местного потребления.

В северо-восточном регионе выращивалось от 50 до 60 % сирийской пшеницы. Этот регион выпал из-под контроля государства во время войны. Различные террористические и вооруженные группы разместили на сельскохозяйственных угодьях примитивные перегонные аппараты. Кроме того, река Евфрат - основной источник воды для сельского хозяйства, а контроль Турции над объемом воды, поступающей на сирийскую территорию приводит к серьезным нарушениям в сельскохозяйственном секторе. Мы импортируем из России пшеницу в достаточном количестве, чтобы покрыть потребности граждан в этой стратегической культуре
Омар Абдул Раззак
декан сельскохозяйственного факультета Университета Евфрата

Импорт усугубляет истощенную экономику. Поэтому правительство ограничило количество хлеба, которое может купить каждая семья, и вдвое увеличило цены за последний год, в результате чего женщины по всей Сирии снова стали печь хлеб дома.

Мы покупаем хлеб у поставщика. Сегодня упаковка хлеба стоит 500 лир. В ней 14 лепешек. Для семьи этого недостаточно. Иногда в течение дня или двух мы не можем купить хлеб. Дети ложатся спать голодным. Мы получаем пшеницу в качестве помощи от Красного Полумесяца, и мы вернулись к выпеканию танура в электрической духовке. Мы часами ждем, пока включат электричество на пару часов
Джамила
местная жительница

Согласно данным ООН, 60% сирийцев не хватает продовольствия из-за войны. Страна потеряла почти миллион гектаров пахотных земель.