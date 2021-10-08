Сирийцам не хватает хлеба

Сирийцам не хватает хлебаКомментарии
Кахва, мать восьмерых детей из сирийского Дайр-эз-Заура, выпекает дома традиционный хлеб танур.
Пшеничный кризис в стране привел к острой нехватке хлеба, который они раньше покупали в государственных пекарнях.
До войны в Сирии был избыток пшеницы, теперь она вынуждена ее импортировать.
В 2020 году в стране удалось собрать лишь около 1 миллиона тонн зерна: это четверть от довоенного производства и треть от нужд местного потребления.
Импорт усугубляет истощенную экономику. Поэтому правительство ограничило количество хлеба, которое может купить каждая семья, и вдвое увеличило цены за последний год, в результате чего женщины по всей Сирии снова стали печь хлеб дома.
Согласно данным ООН, 60% сирийцев не хватает продовольствия из-за войны. Страна потеряла почти миллион гектаров пахотных земель.