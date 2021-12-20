Парламент Шотландии собирается амнистировать ведьм

Шотландский парламент может амнистировать женщин, которых казнили за колдовство, и принести им формальные извинения. Речь идет о более четырех тысячах человек, которых лишили жизни в 16-18 веках.

"В современном обществе эти люди до сих пор считаются преступниками по закону. Эта несправедливость должна быть исправлена, а те, кто был признан преступниками, должны быть амнистированы", - написала на своей странице в Facebook Натали Дон, депутат от партии первого министра Шотландии Николы Стерджен, работающая над соответствующим законопроектом.

По ее словам, криминализация ведьм, пусть даже в прошлом, укрепляет современные гендерные стереотипы и исправление исторической ошибки окажет реальное влияние на борьбу c патриархальными взглядами.

Работа над законопроектом началась под влиянием сообщества "Witches of Scotland" ("Ведьмы Шотландии" - прим.), существующего с 8 марта 2020 года. Активисты, под предводительством юриста Клэр Митчелл добиваются того, чтобы не только декриминализовать жертв "Закона о колдовстве", но и получить от властей официальное извинение и установить шотландским ведьмам национальный памятник.

"Между тем, что происходило тогда, и тем, что происходит сейчас, есть общие черты: мы все еще живем в неравном обществе. Поскольку мы все еще не равны, важно признать ошибки в каждом конкретном случае. И я думаю, что признание этого факта (несправедливой криминализации ведьм - прим.) означает, что мы растем как общество и можем приложить усилия, чтобы стать лучше", - считает Митчелл.

Прошлое влияет на настоящее

В 1563 году в Шотландии был принят "Закон о колдовстве", который оставался в силе до 1736 года. По оценкам историков, за двухсотлетнюю историю в этом акте обвинили 3837 человек, 84% из них были женщины.

В это время колдовство считалось смертным преступлением, и осужденных душили до смерти, а затем сжигали на костре, чтобы не осталось тела для захоронения. Этой участи подверглись две трети подозреваемых - огромная цифра для небольшой Шотландии.

Подозреваемых сажали в тюрьмы и под пытками добивались признания в ожидании суда. Причем, во время процесса, женщинам не разрешалось выступать в свою защиту. Пытки в Шотландии обычно применялись в виде лишения сна. Также кожу человека могли проколоть иглами и шилами, чтобы посмотреть, идет ли у него кровь. Некоторым вырывали или раздрабливали ногти. Многих раздевали догола в поиске "ведьминых меток". Часто эти пытки проводились публично.

"Одним из главных способов доказать, что вы ведьма, было предъявление в суде доказательств того, что вы, как говорится, "склочная дама", то есть женщина, которая спорит с людьми. Если вы, к примеру, поспорили с мясником из-за того, сколько он вам дал мяса, это могло быть использовано против вас как обвинение в колдовстве", - привела пример Митчелл.

Король Шотландии Яков VI, который правил с 1566 по 1625 считал себя экспертом в колдовстве и в 1597 году написал книгу "Daemonologie" ("Демонология" - прим.). Именно во время его правления охота на ведьм была особенно жестокой. Всего в стране прошло пять крупных репрессивных кампаний против колдовства, которые вылились в общенациональные судебные процессы.

В 1736 году наконец было признано, что колдовства не существует и закон изменили. Теперь за "притворное колдовство" и присвоение себе магических способностей человеку могло грозить тюремное заключение сроком на один год.

"Я считаю, что у этих процессов над ведьмами есть последствия, - сказала Митчелл. - В течение более 200 лет женщин боялись. Сами они - боялись выделяться, высказывать свое мнение (...). Это должно было повлиять на нас, поскольку в нас - дух тех женщин, который передавался из поколения в поколение".

"Это пока не победа"

Сегодня в Шотландии существуют небольшие памятники осужденным по этому закону, но Witches of Scotland считают, что они скорее "напоминают о ведьмах, чем выражают сожаление тем, кто потерял свои жизни". Группа настаивает на том, что для того, чтобы произошли какие-то качественные изменения, необходимо выполнение трех условий.

"Амнистия необходима для того, чтобы официально и юридически было признано, что эти люди не были ведьмами и что они пострадали от судебной ошибки, - объясняет Митчелл. - Официальные извинения нужны потому, что многие люди были обвинены в колдовстве, но так и не были осуждены: кто-то умер во время пыток, некоторым удалось бежать, с некоторых сняли обвинения в колдовстве, но их жизнь была разрушена".

"Национальный мемориал нужен для того, чтобы у нас было что-то физическое, чтобы не только жители Шотландии, но и гости, приезжающие в Шотландию, могли знать об этой части шотландской истории и о том, как она повлияла на женщин", - добавила активистка.

После разработки законопроект депутата Натали Дон должен быть внесен на рассмотрение в парламент и пройти голосование, что может занять не один год. Тем временем "Witches of Scotland" надеются, что уже 8 марта 2022 года, в Международный женский день, спикер шотландского парламента принесет официальные извинения жертвам охоты на ведьм.

"Это пока не победа, - говорит Митчелл. - Но это позитивный шаг в правильном направлении".