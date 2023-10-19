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Macallan Adami 1926: винтажное виски из Шотландии может побить рекорд торгов Sotheby's

Macallan Adami 1926, предварительный показ для СМИ, 19 октября 2023 года.
Macallan Adami 1926, предварительный показ для СМИ, 19 октября 2023 года. Авторское право Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
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96-летняя бутылка односолодового виски будет выставлена на торги в ноябре. В 2019 году за бутылку производства Macallan выручили 1,5 млн фунтов, установив мировой рекорд.

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О ней мечтает каждый коллекционер: бутылка "самого востребованного в мире" виски уйдёт с молотка в Лондоне.

На аукцион выставлен Macallan Adami 1926 года. Торги 18 ноября проведёт дом Sotheby's. Оценочная стоимость 96-летнего односолодового виски составляет от 750 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов, но реальная цена может быть ещё выше. 

В 2019 году за бутылку производства этой же дистиллерии выручили 1,5 млн фунтов, установив мировой рекорд. 

 "Я попробовал капельку – говорит Джонни Фаул, глава отдела виски в Sotheby's, Джонни Фаул, – это очень насыщенный напиток с нотками сухофруктов. У него древесный вкус. Чувствуются специи. Как видно по цвету, виски 60 лет выдерживали в бочках из тёмного европейского дуба. Это не то виски, к которому стоит относиться легкомысленно. Каждый дрэм – сказка!"

После выдержки в бочках из-под хереса в 1986 году было разлито всего 40 бутылок. В 1993-м 12 из них украсили этикеткой авторства итальянского художника Валерио Адами.

Как сообщается, по крайне мере 1 бутылка была выпита, ещё одна была утрачена во время землетрясения в Японии в 2011 году.

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