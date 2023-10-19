Macallan Adami 1926: винтажное виски из Шотландии может побить рекорд торгов Sotheby's

96-летняя бутылка односолодового виски будет выставлена на торги в ноябре. В 2019 году за бутылку производства Macallan выручили 1,5 млн фунтов, установив мировой рекорд.

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О ней мечтает каждый коллекционер: бутылка "самого востребованного в мире" виски уйдёт с молотка в Лондоне.

На аукцион выставлен Macallan Adami 1926 года. Торги 18 ноября проведёт дом Sotheby's. Оценочная стоимость 96-летнего односолодового виски составляет от 750 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов, но реальная цена может быть ещё выше.

В 2019 году за бутылку производства этой же дистиллерии выручили 1,5 млн фунтов, установив мировой рекорд.

"Я попробовал капельку – говорит Джонни Фаул, глава отдела виски в Sotheby's, Джонни Фаул, – это очень насыщенный напиток с нотками сухофруктов. У него древесный вкус. Чувствуются специи. Как видно по цвету, виски 60 лет выдерживали в бочках из тёмного европейского дуба. Это не то виски, к которому стоит относиться легкомысленно. Каждый дрэм – сказка!"

После выдержки в бочках из-под хереса в 1986 году было разлито всего 40 бутылок. В 1993-м 12 из них украсили этикеткой авторства итальянского художника Валерио Адами.

Как сообщается, по крайне мере 1 бутылка была выпита, ещё одна была утрачена во время землетрясения в Японии в 2011 году.