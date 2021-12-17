Алина Кабаева проводит в Москве "Небесную грацию": итоги первого дня турнира

Алина Кабаева проводит в Москве "Небесную грацию": итоги первого дня турнираКомментарии
В Москве стартовал первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организованный Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Легендарная гимнастка и глава "Благотворительного фонда Алины Кабаевой" поприветствовала участниц и гостей первенства:
Многие самые титулованные гимнастки последних лет поддержали идею проведения нового типа соревнований. Среди почетных гостей турнира Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.
13 участниц "Небесной грации" соревнуются в многоборье, в программу которого включены упражнения с 4 предметами: обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир проводится по уникальному смешанному регламенту: то есть согласно правилам 2001-2005 годов, а также новым правилам, которые вступят в силу в следующем олимпийском цикле. Этот симбиоз позволит по достоинству оценить сложность исполнения упражнений, а также артистизм.
Алина Кабаева рассказала о том, как родилась идея создания "Небесной грации":
После первого вида соревнований – упражнения с обручем – лидирует чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко. Результат россиянки – 36,65 балла. Более чем на 4 балла от нее отстает белорусская гимнастка Анна Каменщикова. На третьем месте оказалась мексиканка Марина Мальпика.
В упражнении с мячом снова не было равных представительнице России Лале Крамаренко, которая исполнила свой именной элемент «Крамаренко» – пируэт с согнутой ногой.
По итогам двух упражнений с большим отрывом лидирует россиянка (71,95), на втором месте удержалась Анна Каменщикова (64,15). Третье место перешло к грузинской гимнастке Кетеван Арболишвили (62,05).
Участница из Грузии не скрывала своей радости: "Для меня это новая программа. Я в первый раз с ней выступала. Это было круто!"
Победительница турнира на ВТБ арене по итогам 4 состязаний определится 17 декабря.