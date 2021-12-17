Алина Кабаева проводит в Москве "Небесную грацию": итоги первого дня турнира

В Москве стартовал первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организованный Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Легендарная гимнастка и глава "Благотворительного фонда Алины Кабаевой" поприветствовала участниц и гостей первенства:

Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов Алина Кабаева

Многие самые титулованные гимнастки последних лет поддержали идею проведения нового типа соревнований. Среди почетных гостей турнира Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

13 участниц "Небесной грации" соревнуются в многоборье, в программу которого включены упражнения с 4 предметами: обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир проводится по уникальному смешанному регламенту: то есть согласно правилам 2001-2005 годов, а также новым правилам, которые вступят в силу в следующем олимпийском цикле. Этот симбиоз позволит по достоинству оценить сложность исполнения упражнений, а также артистизм.

Алина Кабаева рассказала о том, как родилась идея создания "Небесной грации":

На самом деле это произошло давно, еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда. Алина Кабаева Олимпийская чемпионка (2004), глава "Благотворительного фонда Алины Кабаевой"

После первого вида соревнований – упражнения с обручем – лидирует чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко. Результат россиянки – 36,65 балла. Более чем на 4 балла от нее отстает белорусская гимнастка Анна Каменщикова. На третьем месте оказалась мексиканка Марина Мальпика.

В упражнении с мячом снова не было равных представительнице России Лале Крамаренко, которая исполнила свой именной элемент «Крамаренко» – пируэт с согнутой ногой.

По итогам двух упражнений с большим отрывом лидирует россиянка (71,95), на втором месте удержалась Анна Каменщикова (64,15). Третье место перешло к грузинской гимнастке Кетеван Арболишвили (62,05).

Участница из Грузии не скрывала своей радости: "Для меня это новая программа. Я в первый раз с ней выступала. Это было круто!"

Победительница турнира на ВТБ арене по итогам 4 состязаний определится 17 декабря.