Токио-2020: российские гимнастки впервые завоевали "золото" в командном многоборье

На Олимпиаде в Токио российская женская сборная по спортивной гимнастике завоевала "золото" в командном многоборье - впервые в истории. Спортсменки в сумме набрали 169,528 балла. Серебряная медаль у американок (166,096), бронзовая - у британок.

Имена победительниц - Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Победа российских гимнасток Natacha Pisarenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

На Олимпиаде 1992 года лучшими были спортсменки в составе Объединенной команды, в которую входили атлеты бывших республик СССР.

Накануне первое за 25 лет "золото" Олимпиады в команде выиграла и мужская сборная РФ.

Всего в российской "копилке" отныне семь медалей высшей пробы: во вторник на пьедестал взошел еще один тхэквондист (в весовой категории свыше 80 кг) Владислав Ларин.