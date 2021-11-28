Большой шлем по дзюдо: золотой день России в Абу-Даби

Третий день турнира Большого шлема в Абу-Даби официально завершил Мировой тур по дзюдо 2021 года. В следующем сезоне один из этапов соревнований пройдет в Улан-Баторе - соответствующий контракт подписали президент Международной федерации Мариус Визер и глава Монгольской ассоциации дзюдо Халтмаагийн Баттулга.

Что касается года нынешнего, то его заключительный день стал днем дебютных побед.

Так, в категории свыше 100 килограммов в финале монгол Цецеценгел Одхуу встречался с румыном Владутом Симонеску. За 29 секунд до конца схватки Одхуу выполнил блестящий прием, который принес ему первый в карьере титул Большого шлема. Наградил чемпиона президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В весе до 90 кг россиянин Мансур Лорсанов благодаря приему аши-ваза обеспечил себе место в финале, где одержал тактическую победу над таджиком Комроншохом Устоприёном. Это пока крупнейший успех молодого российского борца.

Героиней дня, на наш взгляд, стала Эмма Рейд из Великобритании. В категории до 78 кг она заслужила свое место в финале благодаря мощному иппону. В финальном поединке с немкой Алиной Бём ей удался еще один иппон, на этот раз - золотой. Еще одна первая победа на турнирах Большого шлема.

Эмма Рейд:

"Для меня очень важна вера в победу и уверенность в себе. Мне это очень поможет в 2022 году и в начале квалификации в мае. Так что да, это здорово!"

А героем дня, по версии Euronews, стал россиянин Арман Адамян. Он был на высоте весь день, а в финале категории до 100 килограммов одолел партнера по команде Матвея Каниковского. Для Адамяна это второй титул Большого шлема в этом году.

А вообще турнир в Абу-Даби стал очень удачным для российской сборной. Она стала лучшей в командном зачете, завоевав 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

Арман Адамян:

"Я очень устал, поэтому сейчас полечу домой, проведу отпуск с семьей и повидаюсь с родителями. Сегодня в России День матери, и я хочу поздравить мою маму!"

В весе свыше 78 килограммов на вершине оказалась бразильянка Беатрис Соуза. Полуфинальный иппон вывел ее на Лею Фонтэн из Франции в борьбе за золото. Соуза не сбавляла обороты и провела ранний ваза-ари, которого хватило, чтобы довести поединок до победного конца. Награду чемпионке вручил вице-президент Всемирной ассоциации международных спортивных федераций Стефан Фокс.

Приемом дня, на наш взгляд, отметился украинец Евгений Балевский, который невероятной подножкой застал своего соперника врасплох.

По окончании турнира Мариус Визер поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за гостеприимство. 2021 год подходит к концу, совсем скоро наступит новый, в котором любителей дзюдо ждет много захватывающих соревнований.