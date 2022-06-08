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Германия

Меркель: "Это большая ошибка России"

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 Кнарик Хачатрян
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин   -   Авторское право  Charles Platiau/AP

Ангела Меркель защитила подход Германии к российско-украинским отношениям в период её 16-летнего пребывания во главе федерального правительства. Во вторник в своём первом развёрнутом комментарии после ухода с поста канцлера полгода тому назад она первым делом осудила вторжение России в Украину:

"Это жестокое нападение, игнорирующее международное право, и ему нет оправдания. (...) То, что произошло, на мой взгляд, не просто неприемлемо, но и является большой ошибкой со стороны России".

Далее экс-канцлер ФРГ коснулась широко критикуемого сейчас мирного соглашения 2015 года по восточной Украине. По её мнению, это дало Киеву драгоценное время, и она не видит причин приносить извинения за свои дипломатические усилия. Меркель, имевшая дело с президентом России Владимиром Путиным на протяжении всего своего канцлерства, отвергла предположение о том, что тогдашняя заморозка конфликта в конечном итоге в способствовало вторжению:

"Если дипломатия не увенчалась успехом, это ещё не значит, что она была неправильной. Я не вижу смысла говорить сейчас, что она была неправильной, и я не буду извиняться. (...) Оглядываясь назад, я рада, что не могу обвинить себя в том, что не пыталась предотвратить подобное развитие событий. Напротив, я, к счастью, приложила большие усилия вместе со сменявшими друг друга французскими президентами, и это приносит мне некоторое удовлетворение".

Ангела Меркель признала, что санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году могли бы быть более жесткими, но добавила, что в то время большинство не было настроено на это. Она однако напомнила, что Россия тогда была исключена из "большой восьмёрки", и что в НАТО была поставлена цель тратить 2% ВВП всех стран-членов на оборону. 

Принятое в 2008 году решение не ставить Украину на пусть вступления в НАТО, которое президент Зеленский назвал в апреле "просчётом", Меркель также защитила. По её мнению, более сильный "зелёный свет" НАТО для Украины в 2008 году привел бы к более быстрой агрессии России, поскольку Украина была бы менее способна сопротивляться.

Говоря о газопроводе "Северный поток — 2" из России в Германию, проект которого она поддерживала вопреки критике со стороны США, Украины и восточноевропейских союзников, Меркель заявила, что Путин вторгся в Украину, не дожидаясь ввода трубопровода в эксплуатацию.

Правительство нынешнего канцлера Олафа Шольца остановило проект в феврале. Его администрация также приняла решение о поставках оружия в Украину. Меркель сказала, что она выступала против этого, когда была канцлером, потому что Германия и Франция пытались решить проблемы дипломатическим путём.