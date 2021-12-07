ВОЗ считает, что введение обязательной вакцинации должно быть крайней мерой

Каждый десятый человек в Европейском регионе будет инфицирован коронавирусом к концу этой недели. Столь неблагоприятный прогноз развития эпидемической ситуации дают эксперты ВОЗ. Но есть и хорошая новость. С декабря прошлого года по ноябрь текущего вакцины против COVID-19 спасли на континенте по меньшей мере 469 тысяч жизней. О результатах проведенного исследования рассказал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он выразил мнение, что власти европейских стран не должны прибегать к введению обязательной вакцинации.

Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ: "Эта мера применима лишь тогда, когда исчерпаны все другие возможные варианты для повышения числа привитых людей. Необходимо оценивать эффект, который обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие и уверенность в обществе, а так же на сам уровень иммунизации".

Клюге рекомендовал европейцам активно вводить бустерные дозы, пользоваться масками и проветривать помещения. По словам эксперта, самые высокие показатели заболеваемости ковидом сейчас наблюдаются в возрастной группе от 5 до 14 лет. Клюге призвал европейских лидеров обеспечить безопасность учебного процесса.

Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ: "Что касается санитарной защиты школ. Вакцинация детей младшего возраста не только снижает их роль в передаче коронавирусной инфекции, но и защищает самих детей тяжести течения так называемого долгого ковида или синдрома мультисистемного воспаления".

Сейчас в Европе доминирующим остается дельта-вариант. Но с каждым днем растет число случаев инфицирования штаммом омикрон. Им заражены порядка шести с половиной тысяч человек.

Данные о нем пока являются предварительными и еще предстоит понять насколько по отношению к нему эффективны вакцины, средства диагностики и лечения.