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ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Гома, ДРК
Гома, ДРК Авторское право Augustin Mudiayi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Augustin Mudiayi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Всемирная организация здравоохранения призвала принять меры на международном уровне для предотвращения распространения оспы обезьян.

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Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Отмечается, что новая вспышка этого заболевания вызвана более опасным штаммом.

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "Обнаружен и быстро распространяется новый вариант вируса оспы в восточной части ДРК. Его обнаружение в соседних странах, где ранее не регистрировалась оспа, и возможность его дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами, вызывают серьезную тревогу. В дополнение к другим вспышкам, вызванным другими вариантами оспы в других частях Африки, становится ясно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры".

По данным ВОЗ, с начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано более 14 000 случаев оспы обезьян. 524 заболевших скончались. Вспышки заболевания отмечены в Центрально-Африканской Республике, Кении, Руанде и других странах.

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ВОЗ Чрезвычайная ситуация Здоровье общественное здоровье Оспа обезьян