By Euronews и AP

Антониу Гутерриш призывает приостановить боевые действия в секторе Газа, чтобы гуманитарные организации смогли доставить туда 1,6 миллиона доз вакцины от полиомиелита nOPV2.

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Палестинские чиновники сообщили о первом случае полиомиелита у невакцинированного 10-месячного ребенка в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в секторе Газа.

После обнаружения симптомов у ребенка были проведены анализы в столице Иордании Аммане, подтвердившие полиомиелит, сообщили представители системы здравоохранения.

Это первый случай заболевания за последние годы, зарегистрированный в прибрежном анклаве, который с октября прошлого охвачен войной между Израилем и ХАМАС.

Потенциально смертельная, парализующая болезнь в основном поражает детей в возрасте до пяти лет и обычно распространяется через загрязненную воду.

Единственные страны, где распространение полиомиелита так и не удалось остановить, - Пакистан и Афганистан.

Палестинские дети копаются в мусоре на свалке в лагере беженцев Нусейрат, 20 июня 2024 года Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к семидневным перерывам в боевых действиях, чтобы дать возможность агентствам развернуть кампанию вакцинации по всей полосе.

"Мы знаем, как должна проводиться эффективная кампания по вакцинации от полиомиелита. Учитывая масштабные разрушения в Газе, для предотвращения распространения полиомиелита и уменьшения его появления необходимо, чтобы в ходе каждого раунда вакцинацией было охвачено не менее 95% детей, - сказал он. - Я призываю все стороны немедленно предоставить конкретные обязательства, гарантирующие гуманитарные паузы для проведения кампании".

Ожидается, что в конце августа и в сентябре начнутся два раунда вакцинации против полиомиелита в целях предотвращения распространения вариабельного полиовируса 2-го типа (cVDPV2).

В ходе каждого раунда кампании Министерство здравоохранения Палестины (МЗ) в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и партнерами предоставит две капли новой оральной полиомиелитной вакцины типа 2 (НОПВ2) более чем 640 000 детей в возрасте до десяти лет.

В сектор Газа будет доставлено более 1,6 миллиона доз nOPV2, которая используется для прекращения передачи вируса cVDPV2. Вакцинацию будут проводить 708 бригад в больницах, полевых госпиталях и центрах первичной медико-санитарной помощи в каждом муниципалитете сектора. Около 2700 медицинских работников, включая мобильные бригады, будут оказывать поддержку в проведении обоих раундов кампании.

Впервые полиовирус был обнаружен в Газе в июле в образцах окружающей среды из Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. ООН утверждает, что полиомиелита в Газе не было уже 25 лет.

Но полиомиелит - не единственная проблема здравоохранения Газы, где, по данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильских авиаударов и других атак с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года были убиты более 40 000 человек.

Сейчас частично функционируют только 16 из 36 больниц Газы, другие медицинские службы истощены. По данным Oxfam, израильские войска разрушили все очистные сооружения сектора и 70 процентов канализационных насосов, поэтому многие улицы Газы залиты водой, загрязненной неочищенными стоками, что создает благоприятную среду для распространения болезней.

Это особенно опасно в жаркие летние месяцы, когда размножаются комары и другие насекомые, а продукты портятся быстрее.

В результате конфликта жители Газы сталкиваются с ростом респираторных инфекций, диареей, чесоткой и вшами, кожной сыпью, ветрянкой, желтухой, гепатитом А и другими заболеваниями, которые, впрочем, вряд ли распространятся за пределы Газы, так как она фактически отрезана от остальной части региона.