Падение урожайности из-за засухи, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля в России могут привести к дефициту в 2022 году. Цена на российскую картошку для потребителя, вероятно, вновь возрастет, а компенсировать дефицит придется импортом, полагают участники рынка.

О риске дефицита российского столового картофеля предупредил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Министерстве сельского хозяйства, сообщает газета «Коммерсант». Отмечается, что без субсидирования производства нехватку клубней может заместить только импорт.

По итогам совещания в Минсельхозе регионам было поручено взять на особый контроль выполнение целевого показателя по производству картофеля в будущем году и обеспечить аграриев материально-техническими ресурсами.

Участники совещания также отметили, что повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство не приведут к ожидавшемуся снижению цен. Эксперты отмечают, что на ценах скажутся и другие факторы, в частности, слабый урожай и пандемия, из-за которой оказались нарушены каналы поставок зарубежных удобрений.

В Минсельхозе считают, что условия для увеличения сбора картофеля уже созданы. По данным ведомства, на начало декабря в России собрано на 40 тысяч тонн больше картофеля, чем в прошлом году. Министерство планирует увеличить субсидии на выращивание картофеля и компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения, однако участники рынка сетуют, что эти планы пока остаются только на бумаге.

В январе-сентябре импорт картофеля в РФ вырос более чем на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Росстата, с начала года к 1 ноября картофель в стране подорожал примерно на 50 процентов.