Калифорния: засуха может привести к дефициту миндаля в мире

Производство миндаля в Калифорнии — под угрозой. Из-за аномальной жары и засухи любящая влагу культура вымирает.

Калифорния производит 80% всего миндаля в мире: объем рынка этой индустрии оценивается в $6 млрд.

Мягкий средиземноморский климат штата был идеальным местом для выращивания орехов. Если в 1995-м году здесь выращивали около 168 млн килограммов миндаля в год, то к прошлому году эта цифра поднялась до 1.4 млрд килограммов.

Но в этом году чрезвычайно засушливое лето всё изменило. Дожди в регионе почти не идут, и фермерам не хватает денег на поливку плантаций. Некоторые готовятся сравнять свои сады с землей.

"С водой в Калифорнии — большие проблемы. Думаю, из-за изменения климата, засух и волн жары всё очень быстро поменяется. Мы увидим, как наш штат потерпит крах. Мы должны это предотвратить, — говорит член правления НКО California Water Impact Network Том Стокли.

Сейчас миндаль — одна из самых распространенных культур, выращиваемых в Калифорнии. Большая часть орехов идет на экспорт. Особенно велик спрос в Евросоюзе, Индии и Восточной Азии.

Калифорнийская засуха может привести к дефициту миндаля в мире и, как следствие, повышению цен на культуру.