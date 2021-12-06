Дмитрий Муратов едет в Осло

10 декабря Дмитрия Муратова ждут в Осло: главному редактору "Новой газеты" вручат Нобелевскую премию мира. Престижная награда присуждена ему, а также филиппинской журналистке Марии Ресса, за "усилия по защите свободы слова".

Сам Муратов, узнав о награде, философски заметил: "Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать". Мысль, которую он повторил и в интервью норвежским СМИ.

"Многие журналисты, к моему глубочайшему сожалению, вынуждены были покинуть Российскую Федерацию, опасаясь уголовного преследования", - отметил Муратов.

Проведенный "Левада-Центром" опрос показал, что о присуждении Нобелевской премии Муратову не знает три четверти россиян. На момент исследования 64% респондентов заявили, что эта новость им безразлична.

"Пропаганда убедила большую часть российского общества в том, что демократия - во вред народу, что демократия ведет к развалу. В результате большая часть народа полюбила менеджмент диктатуры", - считает Муратов.

"Новая газета" выходит с 1993 года. В Нобелевском комитете вспомнили широкий круг ее критических публикаций - в том числе о коррупции, полицейском насилии, манипуляциях на выборах... За время существования издания были убиты четыре журналиста "Новой", включая Анну Политковскую, а также сотрудничавшие с газетой адвокат и правозащитница.

Дмитрий Муратов заявил, что посвящает свою премию им.