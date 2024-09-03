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Нидерланды отстроят энергосистему Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Амстердам выделит Киеву дополнительные 200 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Владимир Путин обещает вернуть нормальную жизнь в приграничные регионы

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Украина и дальше может рассчитывать на поддержку и взаимодействие со стороны Нидерландов.

Об этом во время своего первого визита в Киев сообщил новоиспеченный премьер-министр Дик Схоф, объявив о выделении нового пакета финансовой помощи на поддержку украинской энергосистемы.

Сегодня мы объявили от имени кабинета министров Нидерландов, что выделим Украине дополнительные 210 миллионов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру и восстановить или построить новую, где это необходимо
Дик Схоф
премьер-министр Нидерландов

Амстердам продолжает активно оказывать и военную помощь Киеву. В июле текущего года Нидерланды передали Украине первые истребители F-16 и тогда же пообещали передать 300 млн. евро на боеприпасы для них.

Вместе с президентом Владимиром Зеленским Схоф также посетил школу в Запорожье, занятия в которой проходят в бомбоубежище.

Тем временем в день знаний перед тем как отправиться с визитом в Монголию Владимир Путин пообщался со школьниками в Кызыле.

Российский президент сказал, что он думает о детях из Курской, Белгородской и Брянской областей, которые были вынуждены учиться в режиме онлайн из-за опасной ситуации в приграничье.

Безусловно, наша страна и наши вооруженные силы делают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, у этих детей восстановилась
Владимир Путин
президент России

На фоне продолжающегося вторжения украинских войск в регион школы Курска были оборудованы бомбоубежищами.

В то время как в Госдуме предлагают вывезти всех детей из области в другие регионы.

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