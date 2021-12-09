Байден и Зеленский обсудили Россию

Джо Байден заверил украинского президента Владимира Зеленского, что Россию ждут жесткие санкции в случае эскалации у украинских границ и вторжения на территорию Украины.

При этом американский лидер пообещал, что предоставит Киеву всю необходимую помощь, чтобы дать отпор внешней агрессии. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров двух президентов.

В телефонном разговоре с Джо Байденом Зеленский заявил, что Украина - мирное государство и не собирается ни на кого нападать.

При этом украинский лидер добавил, что цель страны "вернуть наши территории и наших людей".

Касательно членства в НАТО, по словам Ермака, Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в альянсе зависят исключительно от Украины.

Параллельно по ситуации в Донбассе высказался и президент России Владимир Путин. В частности, он назвал проявление русофобии первым шагом к геноциду.

При этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик.

Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

7 декабря президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи, где обсудили ситуацию на Украине, расширение НАТО на Восток, кибербезопасность и ядерную сделку Ирана.

Под конец лидеры двух стран договорились продолжить контакты.