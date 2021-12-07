Путин и Байден выйдут на телемост и обсудят Украину

Видеоконференция, которая многое должна прояснить: на повестке дня сегодняшних переговоров президентов России и США в режиме телемоста - перечень важнейших вопросов, в том числе и по региональной безопасности. В фокусе внимания Владимира Путина и Джо Байдена - ситуация на Украине.

Россия обеспокоена помощью НАТО в перевооружении украинской армии, американцы и европейцы говорят о высокой концентрации российских войск у западных рубежей - факт, который в Москве объясняют рабочим передвижением контингента по своей территории.

Аналитик Роберт Бернс из Associated Press напоминает: "Президент Путин отвечает на жалобы Запада по поводу передвижения российских войск вблизи границы с Украиной и говорит примерно следующее: "Хочу получить гарантии, какие-то юридически закрепленные договоренности, что НАТО и его члены, к примеру, США не будут продвигаться на восток и размещать свои войска на Украине или еще где-либо на подступах к российским границам".

На прошлой неделе Владимир Путин предложил провести предметные переговоры и добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. По данным западных СМИ, США прорабатывают вопрос о новых антироссийских санкциях на случай "вторжения" на Украину.

Где, по данным МИД России, ведется активная передислокация войск на Донбасс. Накануне в регионе побывал украинский президент Владимир Зеленский, его поездка была приурочена к 30-летию вооруженных сил Украины. Зеленский заявил, что армия страны готова остановить "любого врага".