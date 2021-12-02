В Испании — очереди в прививочные центры, несмотря на то, что в стране один из самых высоких в ЕС уровней вакцинации — около 80%. Граждане за 60 идут за "бустерной" дозой, а многие молодые испанцы прививаются впервые. На фоне появления "омикрона" отдельные регионы страны усиливают ограничения и расширяют список условий, при которых потребуется "зелёный паспорт".

Анхела Домингес, эпидемиолог:

"Теперь мы знаем, что способность вируса распространяться гораздо выше, где-то втрое выше. Волшебного рецепта не существует. Вакцина — не окончательное решение. Даже если вы привиты, нельзя забывать об остальном. Сейчас идёт новая волна, и всем непривитым нужно уже сейчас вакцинироваться. И в то же время нужно продолжать соблюдать меры — ношение масок, социальную дистанцию, проветривание помещений".

Пока ситуация в больницах сравнительно спокойная. Испанцы надеются, что зимние праздники пройдут как и планировалось. Владельцы гостиниц и ресторанов заявляют, что нового карантина сектор просто не переживёт.

Хуан Хосе Блардонь, директор Гостиничной ассоциации Мадрида:

"Мы не можем позволить барам и ресторанам снова закрыться. Мы уже сильно пострадали. Большинство заведений в долгах. Мы хотим отправить позитивное послание: мы предпринимаем все меры для того, чтобы праздник, который мы все заслужили, не обернулся новой волной".

В среду в правительстве Испании заявили, что пока не планируют новых общенациональных ограничений. И призывают сограждан именно ради этого тщательно следовать уже известным мерам предосторожности. Стратегия Мадрида — "остановить вирус, не останавливая экономику".