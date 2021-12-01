Франция ужесточает правила въезда в страну, а Фиджи принимает туристов

пидемическая ситуация в Европе стремительно ухудшается. На фоне распространения на континенте штамма омикрон, Франция расширяет кампанию по ревакцинации населения и ужесточает правила въезда в страну.

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции: "Прибывающие во Францию из государств, не входящих в Европейский Союз, даже вакцинированные люди, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов. От непривитых путешественников, въезжающих во Францию из стран-членов ЕС, мы требуем предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда".

Дополнительные ограничительные меры вступили в силу в воздушных гаванях и морских портах Португалии. Пассажиры, прибывающие в эту страну морским и воздушным транспортом, как вакцинированные, так и непривитые от коронавируса, должны предоставить документ об отрицательном ПЦР тесте на инфекцию. От людей переболевших ковидом требуется справка о выздоровлении.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают того, что омикрон может быть заразнее штамма дельта.

Мария ван Керкхове, эксперт Всемирной организации здравоохранения: "Мы ожидаем уже в течение считанных дней получить больше информации о степени контагиозности омикрона. Что касается тяжести заболевания, вызванного этим штаммом, мы видели сообщения о случаях, когда болезнь протекавшая в легкой форме переходила в тяжелую".

Словакия с первого декабря ввела правило двухнедельной самоизоляции для прибывающих из стран юга Африки, Израиля, Гонконга и Сейшельских островов. Ее должны проходить и привитые от ковида граждане. В Словакии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом с 25 ноября был введен четырнадцати дневный локдаун и режим чрезвычайной ситуации сроком на 90 дней.

Тем временем Республика Фиджи, несмотря на общую обеспокоенность появлением нового штамма коронавируса, в среду приняла первых туристов. Иностранных гостей в этом государстве не было более двадцати месяцев.