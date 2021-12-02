Омикрон добрался и до Америки: в США зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом.

Главный инфекционист страны Этони Фаучи уточнил, что речь идет о человеке, прилетевшем из ЮАР и остававшемся на строгой самоизоляции. "Этот человек находится на карантине, все его близкие опрошены и проверены, на сегодня у всех - отрицательный тест. Заразившийся был полностью привит он испытывал легкие симптомы, которые уже проходят".

"Несправедливо и неэффективно!"

Власти ЮАР предупредили мир о выявлении нового штамма неделю назад, за это время омикрон обнаружили в 20 с лишним странах, многие сразу же закрыли или сильно ограничили авиасообщение с южной частью Африки. Шаг, который подвергся резкой критике со стороны главы ООН Антониу Гутерриша. "В условиях, когда вирус не признает границ, подобные ограничения на поездки, помещающие в изоляцию какую-либо страну или регион, не только глубоко несправедливы и по сути карательны, но и к том же неэффективны", - подчеркнул он.

Испания: тесты больше не нужны

В Испании на фоне сезонного пика заболеваемости и новостей об омикроне ужесточают правила для иностранцев. Так, туристы из Великобритании, не являющиеся резидентами ЕС, смогут беспрепятственно въезжать в страну, только если полостью вакцинированы. Опции предъявить отрицательный тест или доказательства перенесенного ковида больше испанскими властями в расчет не принимаются.

"Я думаю, это хорошо, это адекватная мера чтобы остановить людей, приезжающих без прививок", - говорит отдыхающая в Испании гостья из Великобритании.

Владельцы туристических заведений на Коста-Бланке надеются, что привитых все же больше и что их бизнес в праздники не пострадает.