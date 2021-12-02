В Коломенском открылась выставка "Три века русской ёлки"

Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединила около 1000 экспонатов, рассказывающих о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством.

Обычай встречать Новый год 1 января с привычными нам ёлкой, фейерверком и пышным застольем, берёт своё начало в царствование Петра I. В одном из залов посетители могут увидеть уникальный документ – указ от 20 декабря 1699 года, касающийся календарной реформы и обязывающий отмечать Новый год 1 января, а не 1 сентября. Следуя западноевропейским традициям, празднование стало сопровождаться иллюминацией и пышными гуляниями.

В сознании большинства людей Рождество оставалось праздником сакральным, первым по значению на протяжении всего XVIII столетия. Встреча же Нового года носила светский характер.

В экспозиции представлены елочные украшения трех веков: как известные и широко распространенные, так и редко встречающиеся. Особое внимание уделено темам праздничного застолья, старинным обрядам допетровской Руси, которые были очень популярны у простого народа.