"Листвяжная": десятки пострадавших

На всей территории Кемеровской области приспущены государственные флаги в связи с трёхдневным трауром по 52 двум погибшим на шахте «Листвяжная», где в четверг утром, по предварительным данным, произошёл взрыв метана. Под землёй в тот момент находились 285 шахтёров.

Спасательные работы на «Листвяжной» возобновятся после того, как концентрация метана понизится до безопасного уровня. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв:

– Нужно, чтобы уровень метана в этом объёме дошёл примерно до 20%. Тогда взрывоопасность уменьшается. Ориентировочно, по нашим прогнозным расчётам, это трое суток. По истечении этого времени будет принято решение о дальнейшем производстве работ на шахте.

Среди выживших после аварии несколько десятков человек нуждаются в медицинской помощи. Большинство из них находятся сейчас в больницах. По словам замминистра здравоохранения Кузбасса, их состояние улучшается:

– После чрезвычайной ситуации на шахте «Листвяжная» 63 человека обратились за медицинской помощью. После обследования 13 из них назначено лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара городов Кузбасса.

Местные СМИ отмечают, что «Листвяжная» входит в пятёрку лучших в России. Вместе с тем, в ходе 127 проводившихся здесь проверок, было выявлено более 900 нарушений, и девять раз работа шахты приостанавливалась.