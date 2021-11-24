Более тридцати мигрантов погибли в проливе Ла-Манш по пути из Франции в Великобританию. Лодка с нелегалами, в которой находились порядка пятидесяти человек, затонула в районе Кале. Поиски пропавших без вести людей продолжаются. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В среду вечером в Кале прибыл глава французского МВД Жеральд Дарманен.

Жеральд Дарманен, глава МВД Франции: "Я хочу сказать, что в первую очередь, ответственность за эту ужасающую ситуацию несут контрабандисты. Именно с этими людьми необходимо вести борьбу. С первого января было арестовано более 1500 нарушителей закона. Сегодня задержаны еще четыре контрабандиста, которые, как мы полагаем, могут быть напрямую связаны с тем, что случилось в проливе. Дела двоих переданы в суд".

Глава британского правительства заявил, что потрясен и возмущен инцидентом.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Это демонстрирует, что банды, отправляющие людей в море на небезопасных суденышках, не остановятся ни перед чем. Боюсь, произошедшее показывает, что операций, которые проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической и финансовой поддержке Соединенного Королевства (а это 54 миллиона фунтов стерлингов), недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами помощь и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда в море выходят лодки с мигрантами".

Международная организация по миграции заявила, что трагедия в проливе Ла-Манш стала самой крупной с 2014 года. Несмотря на опасность пути, число нелегалов, пытающихся добраться до Соединенного Королевства постоянно растет. По данным МВД Франции, с начала нынешнего года попасть в Великобританию с французского побережья пытались более 31 тысячи беженцев.