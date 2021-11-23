Мигранты: гуманитарная помощь и взаимные обвинения

Мигрантам, находящимся на польско-белорусской границе, оказывается продовольственная и медицинская помощь. Сотни людей были помещены в центр временного содержания на территории территории Республики Беларусь. Гуманитарную помощь направила в том числе Всемирная организация здравоохранения.

Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал европейцев за отказ от прямого диалога, но заявил, что не стремится к конфронтации с Польшей:

"Надо достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать, что мы не варвары. Мы не хотим противостояния, нам оно не нужно. Потому что мы понимаем, если мы тут палку перегнем, - войны не избежать. А это будет катастрофа." Александр Лукашенко Президент РБ

Со своей стороны Европейский союз проинформировал о готовящихся технических консультациях с агентствами ООН по вопросу репатриации беженцев.

Петер Стано, представитель Еврокомиссии заявил: "Обычно мы не комментируем то, что говорит господин Лукашенко, так как его высказывания мало связаны с реальностью. Но мы очень четко дали понять, что мы будем делать, каким образом Евросоюз намеревается решать этот рукотворный кризис".

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон возлагает ответственность за ситуацию на А. Лукашенко, однако, по ее мнению, Польше следует сотрудничать с агентствам по гуманитарной помощи: "Я призываю польское правительство к большей прозрачности. По моему мнению, с этим есть серьезная проблема, мы не всегда знаем, что происходит на польской стороне. Международные гуманитарные организации (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международная организация по миграции) испытывают трудности с доступом на границу".

Тем временем Беларусь распространила кадры развёртывания медицинской помощи для мигрантов. Минск заявляет о жестоком обращении польских военных с теми мигрантами, которым удалось пересечь границу. Варшава эти обвинения отвергает.