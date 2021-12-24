Мигранты в Литве: до года под стражей

В Литве была задержана группа мигрантов в лесу недалеко от границы с Беларусью. Четыре беженца из Пакистана запросили убежище в этой балтийской республике после того, как Европейский суд по правам человека запретил стране отправлять мигрантов обратно в Беларусь.

Агне Ращиуте, волонтёрка из ассоциации Siena: "Они были в бедственном положении, было крайне холодно. Мы принесли с собой палатку и помогли её поставить. Нужно было также переодеть людей в теплые вещи. Их руки слишком дрожали, они были не в состоянии сделать это самостоятельно. Затем мы их оставили, они рассказали нам, что планируют добиться убежища в Литве".

Сейм Литвы принял поправки в закон, ограничивающий свободное перемещение нелегальных мигрантов по стране в то время, как рассматривается их прошение о предоставлении убежища. Теперь мигрантов могут держать в центрах размещения сроком до года, а не шесть месяцев, как раньше.

Лауринас Кащюнас, глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы: "Эти поправки необходимы, чтобы мы перестали быть привлекательными для нелегальной миграции. Никто не должен думать, что стоит сюда приехать, прождать полгода - и можно отправляться в Германию".

Решение отправлять беженцев под стражу власти Литвы приняли в июле этого года. В охраняемых центрах размещения на данный момент находятся более 3 тысяч человек. Но ещё сотни людей проводят зиму на улице на литовско-белорусской границе.