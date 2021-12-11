ООН призывает контролировать миграцию

Сотни мигрантов из Центральной и Южной Америки идут по главной автомагистрали Мексики в сторону Мехико. Караван отправился в путь из Тапачуле, штат Чьяпас. Люди идут пешком, некоторые везут детей в колясках.

В пути многое случается. Только на этой неделе по меньшей мере 54 мигранта из Центральной Америки погибли и более 100 получили ранения - это самый смертоносный период в Мексике с 2014 года, когда агентство по миграции стало документировать такие случаи.

"По данным Международной организации по миграции, в 2021 году число смертей и исчезновений увеличилось на многих миграционных маршрутах по всему миру, в том числе в Европе и Америке. Агентство ООН сообщает, что с учётом последних случаев в Мексике число погибших с начала года мигрантов превысило 4470 - мужчин, женщин и детей", - говорит представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Организация Объединенных Наций призывает государства-члены к согласованным действиям по сокращению случаев трагической гибели мигрантов во всем мире.

"Организация отмечает, что в глобальном масштабе число смертей в этом году уже превышает показатель прошлого года, когда было зарегистрировано 4236 случаев, - говорит Дюжаррик. - По данным Международной организации по миграции, с 2014 года было зарегистрировано более 45400 смертей. И этот последний инцидент должен стать напоминанием для всего мира и для государств-членов, что надо договориться о контролируемой и управляемой миграции".

В Европе Международная организация по миграции (МОМ) и её партнёры увеличивают объём помощи на границе между Европейским союзом и Беларусью. Наступление зимних холодов приводит к росту смертности из-за переохлаждения среди просителей убежища, оказавшихся заблокированными в этом регионе.