Мигрантов отзывают с границы

В Беларуси готовы оказать мигрантам гуманитарную помощь: по сообщениям СМИ, сотни беженцев (по некоторым данным, до 800 человек), накануне ушли из приграничной зоны в отрытый для них транспортно-логистический центр. Там людям предлагают еду, медосмотр и возможность ночлега.

Власти сообщают, что в центре хватит места всем беженцам, а их на белорусско-польской границе в последние дни было свыше 2 тысяч. В ЕС считают, что стягивание людей к восточным рубежам Евросоюза - элемент гибридной войны Минска против западных стран в ответ на принятые ранее санкции. Дуня Миятович, комиссар Европейского совета по правам человека, побывала в Польше: "Очевидно, что ситуация чрезвычайно сложная и проблематичная. Мы видим огромные страдания людей, которые остались в неопределенности. То, что делает Беларусь, как манипулирует людьми, совершенно неприемлемо".

Европейцы согласовали новый пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, которых считают причастными к миграционному кризису. Но без дипломатии не обойтись: на днях президенту Лукашенко позвонила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Сам Лукашенко уточняет: "Мы не собираем беженцев по всему миру и не везем их в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский Союз. Тех, кто законно приезжает в Беларусь, мы принимаем, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона - в самолет и обратно!".

Ситуацию на белоруской границе обсудили и главы дипломатий ЕС и Беларуси Жозеп Боррель и Вадимир Макей. Официальный Минск обвиняет в миграционном кризисе западные страны, считая, что они создают условия, вынуждающие людей искать убежища.