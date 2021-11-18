Прибалтика укрепляет рубежи

Многотысячное скопление мигрантов на белорусско-польской границе стало сигналом для других соседей Беларуси. Об укреплении своего восточного рубежа сообщила Латвия: власти республики финансируют возведение временного ограждения на 37-километровом участке, это пятая часть латвийско-белорусской границы. Строительство барьера возможно не везде из-за особенностей ландшафта - рек и болот.

Официальная Рига дал добро на продление режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне до февраля следующего года.

Юрис Кусиньш, генерал-лейтенант погранслужбы Латвии, рассказал: "Мы по громкоговорителям предупреждаем на курдском, арабском, английском и русском языках, что за незаконное проникновение на территорию Латвии предусмотрена уголовная ответственность. В большинстве случаев этого достаточно, и есть надежда, что люди повернут обратно добровольно".

Пограничники другого соседа Беларуси - Литвы - отрицают обвинения в том, что вытесняли мигрантов с помощью собак. Соответствующее видео распространил белорусский Госпогранкомитет. По данным литовской стороны, речь идет о фейке. фициальный Вильнюс тем временем вступил с критикой в адрес Германии, инициировавшей переговоры с белорусскими властями.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден: "Переговоры с Лукашенко - это переговоры с диктатором, который хочет легитимизации. Больше года его не признавали, не вели с ним диалога, а теперь вот говорят!"

В Эстонии тем временем резервистов призвали на недельные учения, власти республики, не имеющей границы с Беларусью, пояснили, что повышают готовность на фоне общей дестабилизации в регионе.