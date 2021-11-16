Лидеры США и КНР хотят выйти в офлайн

Торговые отношения, Тайвань, нераспространение ядерного оружия, права человека, климат - вот неполный перечень проблем, вынесенных на онлайн -переговоры лидеров США и КНР. По сообщениям из Белого дома, видеоконференция Джо Байдена и Си Цзиньпина прошли в дружеской и конструктивной атмосфере.

Одним из главных посылов американского президента стал призыв к ответственному лидерству, что в числе прочего подразумевает разумные ограничения и недопустимость перерастания конкуренции в торговые войны и конфликты.

Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу политики к КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом. Одновременно он заверил своего визави, что американцы не собираются формировать антикитайский блок и выступают против независимости Тайваня. Байден выразил надежду на то, что в следующий раз сможет встретить Си Цзиньпина в офланйе. Американский президент- сторонник идеи, что политику надо строить с личных отношений.