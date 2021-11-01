Как Китай и Европа достигнут углеродной нейтральности?

Мы знаем, что выбросы парниковых газов должны быть радикально сокращены во всем мире, и вся планета должна работать вместе, чтобы достичь целей Парижского соглашения по климату.

На фоне климатического саммита COP26 Euronews собрал экспертов из Китая и Европы в рамках специальной программы-дебатов, в которой обсуждаются пути достижения углеродной нейтральности. Вот некоторые из основных моментов.

Джереми Уилкс, Euronews: "Обязательно ли нам нужна углеродная нейтральность? Это единственная цель, которую мы можем поставить?"

Дайана Юрге-Воршац, профессор экологических наук, Центрально-Европейский университет: "Боюсь, что мы действительно должны поставить цель углеродной нейтральности, и это не подлежит обсуждению. Стабилизация климата на любом уровне требует от нас перехода к нулевым выбросам углекислого газа. В долгосрочной перспективе, если человечество хочет выжить, мы должны отказаться от использования ископаемого топлива".

Вэй Тянь, ведущая CGTN: "Когда большинство стран - особенно развитых - заявляют, что достигнут углеродной нейтральности к 2050 году, Китай говорит о 2060-м. Почему?"

Чжан Цзяньюй, исполнительный директор Института экологического развития BRI: "Я думаю, что Китай использует очень практичный, а также методичный подход к этому, потому что Китай - крупнейшая развивающаяся страна в мире. На самом деле, если вы посчитаете, то поймете, что обязательство к 2060 году уже само по себе является смелым".

Euronews: "Как решить проблему с углем? Ведь уголь - это технология прошлого века, но именно он обеспечивает весь этот рост и развитие. Как вы собираетесь его очистить?"

Ву Чанхуа, директор по Китаю и Азии, Jeremy Rifkin Office: "Уголь мы, конечно, к сожалению, должны убрать как можно скорее, и это уже в плане. Но важнее то, что Китай буквально перекраивает свою национальную энергетическую систему".

Euronews: "Что делать, если солнце не светит, а ветер не дует. Мы знаем, что хранение энергии - огромная проблема. Аджай, как мы будем решать эту проблему? Ведь на данный момент, как вы сказали, у нас около 10 процентов возобновляемых источников энергии. Мы хотим достичь 70 или 80 процентов. Как мы будем хранить всю эту энергию?"

Аджай Гамбхир, старший научный сотрудник Грэнтэмского института изменения климата и окружающей среды, Имперский колледж Лондона: "Через несколько лет мы будем подключать наши автомобили к зарядке, а батареи в этих автомобилях будут подавать электроэнергию обратно в сеть. Уже есть ряд электроэнергетических компаний, которые в экспериментальном порядке внедряют технологии "транспортные средства - в сеть". Таким образом, наши автомобили будут служить своего рода мини-электростанциями для энергосистемы и таким образом обеспечивать хранение энергии".

Дайана Юрге-Воршац: "Сегодня мы знаем, например, как строить и переоборудовать здания таким образом, чтобы они, по сути, были электростанциями и производили больше энергии, чем потребляют они сами и их обитатели. Поэтому мы можем сократить потребление энергии на девять десятых, на 90 процентов, просто за счет инноваций, а не за счет дорогих высоких технологий".

Euronews: "Как вы слышали, достижение углеродной нейтральности - это большой вызов, и цель, которая просто обязана быть достигнута".