США и Китай подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с изменением климата

США и Китай, два главных эмитента парниковых газов в мире, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с изменением климата в течение следующего десятилетия. О принятии соответствующей декларации было объявлено в Глазго, где завершается климатический саммит.

Джон Керри, спецпосланник США по вопросам климата: "Это соглашение обязывает предпринять ряд важных действий не в долгосрочной перспективе, не в будущем, а уже сейчас. Сейчас, в течение этого десятилетия, именно тогда, когда это необходимо".

Се Чжэньхуа, спецпосланник КНР по вопросам климата: "Стороны признают, что существует значительный разрыв между тем, что нужно сделать для осуществления целей парижского соглашения и тем, что сделано на данный момент. Поэтому мы будем действовать сообща для ускорения "зеленого" перехода."

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал совместную декларацию США и Китая по вопросам климата важным шагом в правильном направлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что переговоры на саммите в Глазго идут очень непросто, но достичь компромисса в интересах планеты еще возможно.

По традиции итоговый документ форума должен быть принят в последний день конференции - 12 ноября.

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании: "Мир сочтет абсолютно непостижимым, если мы этого не сделаем. И негативная реакция людей будет огромной и продолжительной, и, откровенно говоря, мы заслужим их критику и осуждение".

"Что мы хотим? Климатической справедливости? Когда? Сейчас", - скандировали экоактивисты во время очередной акции протеста.

В среду был распространен черновик итогового заявления COP26. В нем подтверждается цель по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, которая была поставлена еще в Парижском соглашении по климату.