На учениях в Беларуси погибли два российских десантника

Два российских десантника погибли в пятницу в ходе внезапной проверки боеготовности сил Союзного государства РФ и РБ в Гродненской области. Погибшие контрактники обладали высоким уровнем парашютной подготовки, однако из-за сильного ветра у военнослужащих "погасли" купола парашютов. Один из военных попытался спасти второго, однако из-за низкой высоты ему не удалось воспользоваться своим запасным парашютом, - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Россия и Беларусь проводят совместные учения тактического воздушного десанта на фоне разворачивающегося миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Всего в учениях приняло участие около 250 российских военнослужащих.

Ранее Министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства была объявлена "в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь".

Полигон "Гожский" находится менее, чем в 40 км от польской границы. МИД Польши назвали российско-белорусские учения "ненужной эскалацией".