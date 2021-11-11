Мигрантский кризис: что происходит на границе Беларуси и ЕС

Тысячи мигрантов из Ближнего Востока собрались на границе Беларуси с Польшей в надежде попасть в Западную Европу. Многие из них разбили там временные лагеря. Польские силы безопасности отлавливают тех, кто пытается проникнуть на территорию Польши.

Европейский Союз обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в организации потоков мигрантов содействии нелегальному пересечению границы в отместку за санкции ЕС. Лукашенко отрицает обвинения.

Из-за чего начался кризис?

Митинг за освобождение политических заключенных в Минске. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

После президентских выборов в августе 2020 года десятки тысяч белорусов вышли на массовые акции протеста с требованием признать голосование, в результате которого Лукашенко был переизбран на шестой срок, недействительным. Оппозиция и Запад не признали результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Белорусские власти жестко подавили протесты. Более 35 тысяч человек были арестованы, тысячи избиты органами правопорядка. Большинство оппозиционных лидеров оказались в тюрьме или были вынуждены имигрировать.

Европейский Союз и США отреагировали на действия белорусских властей введением санкций против правительства Лукашенко.

Эти ограничения были ужесточены после майского инцидента с самолетом Ryanair, когда Беларусь перенаправила в Минск рейс из Греции в Литву, пролетавшим над ее территорией. Сразу после приземления власти арестовали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося на борту.

ЕС назвал случившееся "воздушным пиратством", запретил белорусским перевозчикам летать в своем воздушном пространстве и сократил импорт основных товаров страны, включая нефтепродукты и поташ, вещество, используемое для удобрения.

Лукашенко в ответ заявил, что больше не будет соблюдать соглашение о пресечении нелегальной миграции, добавив, что санкции ЕС лишают его правительство средств, необходимых для сдерживания потоков мигрантов. Самолеты с мигрантами из Ирака, Сирии и других стран начали прибывать в Беларусь еще летом. Потоки прибывших стали направляться к границам с Польшей, Литвой и Латвией.

Член белорусской оппозиции Павел Латушко обвинил подконтрольные государству туристические агентства в организации "туров" до границы с Европой и визовой поддержке.

ЕС обвинил Лукашенко в использовании мигрантов в качестве пешек в "гибридной агрессии" против 27 стран блока в ответ на санкции. Лукашенко отрицает, что поощряет поток мигрантов, и говорит, что ЕС нарушает права мигрантов, отказывая им в безопасном проезде.

Какова реакция стран ЕС?

Мигранты на польско-белорусской границе. Leonid Shcheglov/BelTA

Летом Литва ввела чрезвычайное положение, чтобы справиться с наплывом мигрантов и укрепить свою границу с Беларусью. Власти создали палаточные лагеря для размещения растущего числа мигрантов.

В предыдущие месяцы небольшие группы просителей убежища пытались пробраться в Литву, Польшу и Латвию ночью, используя лесные тропы вдали от населенных пунктов. В ноябре гораздо более крупные группы открыто собрались на польской границе. Некоторые люди попытались прорваться через забор из колючей проволоки на границе с Польшей с помощью лопат и кусачек.

Власти Варшавы оценили количество мигрантов на границе в четыре тысячи человек. Польша направила 15 тысяч солдат, спецотряды полиции и другие силы для усиления пограничной охраны. Польские власти утверждают, что ежедневно пресекают сотни нелегальных переходов через границу. К настоящему моменту НКО подтвердили восемь смертельных случаев на белорусско-польской границе по причинам, связанным с холодом.

Ожидается, что чиновники ЕС обсудят очередной раунд санкций против Беларуси, а президент Европейского совета Шарль Мишель впервые заявил, что блок рассмотрит возможность финансирования "физической инфраструктуры", такой как барьеры или заборы на границе.

Аналитики говорят, что жесткая политика Лукашенко негативно скажется на ситуации в Беларуси. "Такая жестокая тактика сделает Беларусь токсичной и отдалит перспективу переговоров с ЕС, - сказал Артем Шрайбман, белорусский политолог, который был вынужден покинуть страну под давлением властей. - Европейские политики не пойдут на переговоры под давлением".

Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза, расположенного в Польше, также считает, что Лукашенко ошибается, если думает, что сможет заставить ЕС пойти на уступки.

"Лукашенко рассчитывает, что ЕС поддастся на давление и попросит Польшу пропустить мигрантов в Германию, - сказал Усов. - Но ЕС понимает, что это позволит Лукашенко выйти победителем и подтолкнет его к дальнейшим подобным шагам, увеличивая число мигрантов до десятков тысяч".

Белорусская оппозиция призвала ЕС принять еще более жесткие меры, включая торговое эмбарго и запрет на транзит грузов через Беларусь. Лукашенко, в свою очередь, пригрозил, что перекроет трубу российского газа, проходящую в Европу через территорию Беларуси. Цена на газ на европейских площадках тут же поскочила на 2%.

Какова роль России?

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Shamil Zhumatov/AP

Россия оказывает Беларуси финансовую и политическую поддержку. Кремль направил в белорусское воздушное пространство стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для усиления противовоздушной обороны.

Польша считает, что ответственность за организацию мигранткого кризиса несет Россия. Кремль отвергает обвинения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потоки мигрантов стали результатом войн в Ираке и Афганистане под руководством США и поддерживаемых Западом восстаний "арабской весны" на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он призвал ЕС предложить Беларуси финансовую помощь, чтобы справиться с наплывом беженцев.

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Боне сообщил, что Россия не вовлечена в "торговлю" мигрантами, но у нее есть "возможность повлиять" на Минск. "Очевидно, что если Россия не является частью проблемы, то она, по крайней мере, является частью решения, поскольку зависимость Беларуси от Москвы становится все более сильной", - сказал он в интервью BFMTV.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду также призвала президента России Владимира Путина "действовать против инструментализации" мигрантов белорусским режимом.

По мнению Усова, Россия может выступить в качестве посредника в надежде улучшить отношения с Германией и другими странами ЕС.

Как может развиваться ситуация?

По разным оценкам, в Беларуси находится от пяти до 20 тысяч мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. По мнению экспертов, холодное время года и отсутствие у мигрантов дохода и поддержки может привести к серьезному кризису, с которым Лукашенко придется считаться.

Некоторые наблюдатели ожидают эскалации кризиса и усиления давления на ЕС со стороны белорусских властей с целью ослабления санкций.

"Как минимум, Лукашенко хочет отомстить ЕС, а как максимум - смягчить европейские санкции, которые нанесли болезненный удар по ключевым отраслям белорусской промышленности, - говорит независимый аналитик Валерий Карбалевич. - Белорусские власти безуспешно пытаются склонить ЕС к переговорам и торгу, а мигранты - лишь инструмент в гибридной войне Минска".

"Лукашенко нечего терять, - добавил он. - Он больше не беспокоится о своей репутации".