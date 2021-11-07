В Турции открыли крупнейшую в регионе ГЭС

В субботу на юго-востоке Турции торжественно открыли крупнейшее водохранилище на реке Тигр — ГЭС "Илису". В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Планируется, что станция будет производить 4% от всей электроэнергии в стране.

Однако, по мнению экспертов, ввод в эксплуатацию плотины негативно отразится на экологии и экономическом положении соседних стран — Сирии и Ирака.

Уровень воды в реках Тигр и Евфрат может значительно снизиться, из-за чего в этих странах возможен дефицит воды.

"Мы должны защищать водные ресурсы и эффективно использовать их, а также эффективно управлять ими до полного их истощения. Это не выбор, это необходимость", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При заполнении водохранилища, под воду уйдут почти 200 турецких деревень, где ранее проживали около 80 тысяч человек.

Строительство плотины началось в 2006 году в рамках проекта Юго-Восточной Анатолии.

Ранее, из-за акций протестов активистов и экологов от участия в проекте отказались несколько европейских инвесторов: среди них швейцарский банк UBS, а также итальянская строительная компания Webuild.

Строительство финансировалось из государственного бюджета Турции. На возведение плотины было потрачено более 750 миллионов евро.

Высота плотины – 135 метров, а объем воды – 10,6 млрд кубометров.