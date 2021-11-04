Каракас - сокровищница архитектуры и символ эпохи "несбывшихся надежд"

Венесуэла. О политических дрязгах, разрухе и непроходящем здесь кризисе мир знает из сводок новостей. Отнюдь не многим известно, что в этой стране есть настоящая сокровищница архитектуры. 50-е годы прошлого века для Каракаса - время расцвета. Тогда венесуэльская столица принимала у себя иммигрантов-европейцев, в том числе - талантливых художников и градостроителей.

Паулина Вильянуэва, дочь архитектора Карлоса Рауля Вильянуэвы: "Это было поколение интеллектуалов, архитекторов, у которых было своё видение будущего венесуэльского общества. Но их надежды, увы, не сбылись".

Одна из жемчужин в этом ожерелье - отель "Гумбольдт". Он расположен на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря и, по выражению местных, "будто парит в облаках".

Уникальное по стилю строение с волнистым рельефом, арками и возвышающейся башней видно из почти любой точки города.

Карлос Салас, директор отеля "Гумбольдт":

"Отель "Гумбольдт" считается историческим наследием Венесуэлы, и мы работаем над тем, чтобы он был внесён в список Всемирного наследия по примеру памятника современной архитектуры - Университетского городка".

Возведённый в период с 1940 по 1960 годы Университетский городок Каракаса входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это комплекс из 40 зданий с красочными фасадами, который объединяет работы известных художников, таких как Виктор Вазарели, Жан Арп и Вифредо Лам.

Паулина Вильянуэва:

"Есть люди, которые очень любят университет. Но огорчает то, что у них нет ни возможностей, ни средств. Преподаватели и студенты своими силами, своими руками работают, пытаются сохранить то немногое, что осталось".

Из-за охватившего страну кризиса кампус постепенно приходит в упадок. Как и другие здания, построенные в "золотое" для венесуэльской архитектуры время и символизирующие почти забытый период несбывшихся надежд в истории страны.