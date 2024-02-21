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Сохранение самобытности Катара через его архитектурное наследие

Сохранение самобытности Катара через его архитектурное наследие
Авторское право euronews
By Euronews
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От энергоэффективных зданий до реконструированных старинных домов и «умного города» в районе Мушайреб — Катар пожинает плоды закладки основ экологичного будущего.

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В этом выпуске Qatar 365 Лайла Хумайра и Аадель Халим более детально рассматривают архитектурную эволюцию Катара.

Лайла отправилась на экскурсию по пожарной части Дохи. Здание было построено в 1982 году и в своё время использовалось для обеспечения безопасности и защиты жителей Дохи. Теперь это яркий и активный элемент городской жизни столицы. Знаменитое здание было переоборудовано в музей и пространство современного искусства. 

Японский архитектор Арата Исодзаки спроектировал Катарский национальный конференц-центр, фасад которого украшен переплетёнными корнями дерева сидра. Аадель Халим выяснил, что архитектор создавал это ультрасовременное здание с учётом традиций прошлого. Сидр является одним из национальных символов Катара, а здание QNCC воплощает собой сочетание современной эстетики и богатой истории, напоминающей о важности сохранения связи со своими корнями.

Трудно рассказывать об архитектурном мастерстве Катара, не упомянув Мушайреб. Этот район, широко известный как первый в мире проект экологически устойчивого восстановления центра города, подтверждает свой статус «умного города».

Генеральный директор Msheireb Properties Али Аль Кувари и руководитель группы экологически устойчивого развития Фатима Фаузи рассказали Лайле, каким образом технологии используют для повышения экологической устойчивости района и дальнейшего улучшения качества жизни для жителей и гостей.

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Архитектура Катар Градостроительство стрит-арт