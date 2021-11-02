COP26: королевский приём

Участники климатического саммита в Глазго отказались от привычного вида транспорта и на двухэтажных электроавтобусах прибыли на королевский приём, организованный по этому случаю. В первый день мероприятия неоднократно звучали предупреждения о том, что нынешняя конференция – это последняя надежда для мира справиться с глобальным потеплением.

Королева Великобритании Елизавета II не смогла присутствовать по состоянию здоровья, поэтому ограничилась видеообращением, призвав мировых лидеров отложить политические разногласия ради общих интересов:

– Меня утешает и вдохновляет неослабевающий энтузиазм людей всех возрастов, особенно молодёжи, призывающих каждого к участию. В ближайшие дни у мира есть возможность объединиться вокруг общей цели – создания более безопасного и стабильного будущего для всех людей и для планеты, от которой мы зависим».

Представители молодого поколения действительно продолжают оказывать давление на политиков. Известная активистка Грета Тунберг выступила на митинге, организованном у здания, где проходил приём:

– Там собрались политики, наделённые властью, которые только делают вид, что их серьёзно заботит наше будущее, что их серьёзно заботят проблемы людей, которых уже коснулся климатический кризис. Не стоит ждать перемен от тех, кто там внутри. Это не лидеры. Лидеры – здесь, и это настоящие лидеры.

Единомышленники Тунберг держали в руках плакаты «Мы следим за вами» и «Запасных планов нет». Они призвали участников саммита предпринять серьёзные усилия по борьбе с изменением климата.