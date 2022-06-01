Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Великобритания

Важная победа Украины

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Украинская болельщица перед матчем
Украинская болельщица перед матчем   -   Авторское право  Scott Heppell/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Сборная Украины по футболу пробилась в финал раунда плей-офф за выход на Чемпионат мира. В Глазго подопечные Александра Петракова одолели сборную Шотландии со счётом 3:1.

У украинцев голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, а у шотландцев отличился Каллум Макгрегор.

Изначально матч должен был состояться 24 марта, но после российского вторжения Украинская федерация футбола попросила перенести его, из-за того что тогда было невозможно организовать работу сборной.

В финале раунда плей-офф украинцы должны будут уже в воскресенье встретиться с командой Уэльса в Кардиффе. В этом матче определится последняя, 13-я команда-участница ЧМ из Европы.

Российская сборная также должна была пройти через плей-офф отборочного турнира, но 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия во всех международных турнирах.