Важная победа Украины

Сборная Украины по футболу пробилась в финал раунда плей-офф за выход на Чемпионат мира. В Глазго подопечные Александра Петракова одолели сборную Шотландии со счётом 3:1.

У украинцев голы забили Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, а у шотландцев отличился Каллум Макгрегор.

Изначально матч должен был состояться 24 марта, но после российского вторжения Украинская федерация футбола попросила перенести его, из-за того что тогда было невозможно организовать работу сборной.

В финале раунда плей-офф украинцы должны будут уже в воскресенье встретиться с командой Уэльса в Кардиффе. В этом матче определится последняя, 13-я команда-участница ЧМ из Европы.

Российская сборная также должна была пройти через плей-офф отборочного турнира, но 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия во всех международных турнирах.