"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы и впервые сыграет в Лиге чемпионов

"Айнтрахт" из Франкфурта впервые за 42 года завоевал Кубок Лиги Европы.

В финальном мачте на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье немцы одолели шотландский "Рейнджерс".

Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1, победитель стал известен лишь в серии пенальти.

Счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба нигериец Джо Арибо. На 70-й минуте ответный гол забил колумбийский форвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре.

Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.

Победа в Лиге Европы стала четвёртым международным трофеем для клуба из Франкфурта. Таким образом в следующем сезоне "Айнтрахт" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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