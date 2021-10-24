В Узбекистане избирают президента

Граждане Узбекистана избирают президента. На этот пост претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Шавката Мирзиёева.

В этой стране правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову, ставшую таким образом второй женщиной - кандидатом в президенты. От Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") баллотируется ее руководитель Бахром Абдухалимов. Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также выдвинула своего главу Алишера Кодирова. Четвертый кандидат - лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов. Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева.

По мнению западных наблюдателей, сюрпризов ждать не стоит: реальная оппозиция к политическому процессу в стране не допускается. В ЕС Мирзиёева называют авторитарным правителем, но признают за ним стремление к мягким реформам, в первую очередь в экономике. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В единый электронный список избирателей включены 19 859 127 человек.

Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей. Явка избирателей к 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания их состоявшимися.